Da un anno a questa parte la comunità scientifica ha dato il suo indispensabile contributo nella lotta al Coronavirus, prima nell’identificazione del nuovo nemico e poi nella ricerca al modo in cui combatterlo. In così poco tempo si è arrivati alla produzione di vaccini anti-Covid-19, il ché, ovviamente, ha aperto numerosi interrogativi. Noi di L’universo non pretendiamo di dare delle risposte, ma, da studenti quali siamo, possiamo dare il nostro contributo cercando di spiegare quali sono i vaccini prodotti fin ora e, in grandi linee, come funzionano.

Seguendo una scheda informativa proposta da gedidigital.it, possiamo dire che ci sono diverse categorie di vaccini in base al modo in cui essi funzionano.

Abbiamo vaccini a mRNA. Esempi sono quelli sviluppati da Pfizer, BioNTech e Moderna. Come spiega Giuseppe Novelli, professore di Genetica Umana all'Università di Roma Tor Vergata, in un’intervista per focus.it, l’mRNA – o RNA messaggero - «è il materiale genetico che contiene le istruzioni per la sintesi di nuove proteine». Un vaccino a mRNA «contiene la “ricetta” per creare le proteine principali che aiutano il coronavirus SARS-CoV-2 a infettare l’organismo, come la proteina spike. I ricercatori hanno quindi prodotto in laboratorio piccoli segmenti di RNA che, catturati dalle nostre cellule, dirigono la formazione della proteina spike ma non di tutto il resto di cui il virus ha bisogno per infettare altre cellule. Questo è sufficiente a stimolare la produzione di anticorpi».

Ci sono poi vaccini che usano adenovirus, come quelli sviluppati da AstraZeca, Johnson & Johnson, e il vaccino russo Sputnik V. Gli adenovirus sono virus che causano generalmente il raffreddore e con i quali entriamo in contatto molto spesso. Ancora Novelli spiega come funzionano: questi vaccini «sfruttano un adenovirus a cui viene cambiata l'informazione genetica per veicolare parti del nuovo coronavirus adatte a stimolare una risposta immunitaria. Si crea un virus ibrido adenovirus-coronavirus che stimolerà anticorpi contro entrambe le parti, quella conosciuta e quella nuova».

Un altro tipo è il vaccino a base di proteine, come quello prodotto da Novavax, il quale è composto – si legge sulla scheda sopra citata - «da proteine spike ricombinanti SARS-CoV-2 con un’adiuvante per potenziare la risposta immunitaria. Non contiene sequenze genetiche, ma direttamente le proteine spike prodotte da cellule di insetto infettate da un baculovirus ingegnerizzato con il materiale genetico necessario alla loro produzione». Questo vaccino è ancora in fase di sperimentazione.

Infine, ci sono vaccini a base di virus inattivato, come quelli prodotti dalle cinesi Sinopharm e Sinovach Biotech e dall’indiana Bharat Biotech. Questi sono sviluppati utilizzando «una versione chimicamente inattivata di coronavirus che non provoca malattia ma che stimola la produzione di anticorpi da parte del sistema immunitario».

Sebbene questa panoramica dei vaccini prodotti sia generale e molto elementare, offre uno scorcio del modo in cui la comunità scientifica sta cercando di guardare al problema da punti di vista differenti sviluppando risposte che, si spera, si dimostreranno efficaci nella lotta al Coronavirus.

