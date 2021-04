«Beato te! Che hai la scusa del lavoro per spostarti». Un pensiero molto comune in un anno in cui le «Comprovate motivazioni di lavoro» sono una tra le pochissime ragioni che danno un via libera incontestabile agli spostamenti (sempre che non si rientri in una delle tante categorie impossibilitate al lavoro dalle restrizioni anti-Covid, ma questo è un altro discorso).

È vero, ci si trova ad essere un po' invidiosi di chi sembra essere «più libero» rispetto ad altri, ma ci si è mai chiesti come queste persone vivano la loro «libertà maggiorata»? Se da un lato hanno la possibilità di viaggiare senza problemi, persino di andare all’estero; dall’altro portano sulle spalle il peso di uscire dalla loro comfort zone, da casa, ed entrare in contatto con persone diverse dal solito, ambienti diversi dal solito e abitudini diverse dal solito. Il ché con una pandemia in corso, che al momento infetta circa 127 milioni di persone e ne ha uccise circa 3 milioni in tutto il mondo, non sembra essere una cosa che metta del tutto a proprio agio. All’estenuante trafila di tamponi e quarantene - con il costante pensiero a tener bene su la mascherina, ad utilizzare i guanti, ad igienizzare bene le mani e a lavarle spesso -, si aggiunge l’estrema apprensione nei confronti di sé stessi, di amici, parenti e colleghi. In tutto questo non stiamo ancora considerando lo stress e la pressione che i viaggi e il lavoro mettono già di per sé. Insomma, sembra che da invidiare in realtà ci sia ben poco.

Con la sempre più veloce distribuzione dei vaccini, in tutto il mondo si lavora affinché la quotidianità e gli spostamenti, che sono una parte fondamentale della vita delle persone, tornino a potersi svolgere in totale sicurezza. Certo ci sono ancora alcune questioni da risolvere – il problema delle varianti del virus, ad esempio -, ma l’obiettivo è abbastanza chiaro e la motivazione è forte: il Coronavirus ci ha soggiogato fin troppo.

Si spera, in un futuro che non sia ancora troppo lontano, di poter riprendere in mano le nostre vite, anche le più frenetiche, e tornare ad essere «invidiosi» di chi ha più tempo da passare a casa.

