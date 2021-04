Si può dire che la mobilità è scritta nel DNA dell’essere umano. Da una parte c’è il desiderio di scoprire nuovi posti, di conoscere nuove culture, di cambiare prospettiva, dall’altra la voglia di evadere dalla solita routine quotidiana, di staccarsi dalla propria realtà, insomma, semplicemente di rilassarsi. Grazie all’enorme espansione su scala mondiale di mezzi di trasporto sempre più veloci e a basso costo, negli ultimi anni i viaggi globali sono diventati alla portata di tutti. Ma, dopo l’11 settembre, il Coronavirus è sicuramente il fenomeno che più di tutti ha mutato il futuro dei viaggi internazionali. Al momento, infatti, gli spostamenti per viaggi di piacere sono molto complicati, se non quasi impossibili. La pandemia ha causato un nuovo rafforzamento dei confini, aperti o chiusi a seconda della situazione sanitaria. Molte destinazioni sono rimaste accessibili, ma i voli sono rari e le imposizioni da rispettare prima, durante e dopo il viaggio non sono poche, senza contare che ogni Paese adotta misure sanitarie parzialmente diverse, così, prima di muoversi, bisogna controllare costantemente le restrizioni in vigore. Tornare a viaggiare senza tamponi e quarantena rimane quindi un sogno ancora lontano. E se la certezza che si tornerà a viaggiare c’è, sul come si possono fare solo ipotesi.

La speranza più grande al momento è riposta nell’efficienza delle campagne vaccinali, ci sono già piani per l’introduzione di misure che garantiscano un viaggio in tutta sicurezza. Un esempio è l’introduzione di pass sanitari che certifichino i dovuti vaccini o tamponi, misura di cui però l’OMS non è convinta, perché l’efficacia del vaccino non è ancora del tutto accertata e il suo accesso nel mondo non è garantito in egual misura. Inoltre, i Paesi in cui non è obbligatorio vaccinarsi, o in cui si è diffusa una variante del virus, potrebbero venire scartati come possibili mete.

Oltre al costo dei tamponi, che per famiglie numerose si prospetta oneroso, ci sono poi da mettere in conto i costi extra di linee aeree e hotel per rendere gli ambienti asettici. Viaggiare potrebbe diventare quindi molto costoso e il turismo tornare elitario come nel passato. Anche una volta prese le misure del caso, non sarà facile prendere nuovamente un aereo dopo un anno di misure che prevedono il distanziamento.

La sospensione dei viaggi, però, ha anche il lato positivo di essere più sostenibile per l’ambiente. In molte aree, con lo stop dei voli aerei, l’aria è tornata più limpida e la fauna si è ripopolata. Che il turismo riprenda è importante perché in molto luoghi rappresenta il settore più redditizio dell’economia, però, una volta che si potrà tornare a viaggiare liberamente, c’è una grande possibilità che lo si faccia in maniera più responsabile: per esempio con meno viaggi ma soste più lunghe, sostenendo le piccole imprese, o ancora non seguendo la massa nelle solite località prese d’assalto dai turisti ma scegliendo luoghi meno frequentati e magari anche più vicini. La necessità del distanziamento sociale potrebbe quindi essere un’occasione per un ritorno alla natura e una riscoperta del piacere dell’avventura.

