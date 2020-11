Welcome to Chechnya, documentario del 2020 diretto da David France, racconta le violazioni dei diritti fondamentali dell’uomo e la violenza perpetrata dagli esseri umani su altri esseri umani. Al centro dell’operazione cinematografica: minacce, torture e uccisioni, che, in un’escalation di violenza, la Repubblica Russa di Cecenia impone alle persone su cui grava «l’accusa» di non conformarsi agli standard tradizionali del Paese.

Il tutto ha inizio sul finire del 2017 quando, nel corso di una retata antidroga, la polizia cecena confisca il telefono di un corriere, su cui individua uno scambio di messaggi di natura esplicitamente sessuale con un altro uomo. Scattano gli arresti. Chi viene prelevato è sottoposto a lunghi interrogatori, pestaggi e sevizie, e per scampare alla morte è costretto a denunciare «altri come lui». I sequestri avvengono in modo inaspettato: sul posto di lavoro, sulla via di ritorno verso casa, quando si fa la spesa o mentre si passeggia per il parco. «Potrebbe esserci un tizio qualunque sul mio treno, che scende alla mia fermata. Le porte si chiudono e tu sparisci. Come se non fossi mai stato in Russia», sono queste le agghiaccianti parole di Grisha, uno dei ragazzi intervistati e l’unico che troverà infine il coraggio di raccontare la sua storia alla stampa, denunciando pubblicamente, purtroppo senza effettive conseguenze legali, le torture e le brutalità che imperversano in Cecenia.

Il film segue passo per passo le vicende di un gruppo di attivisti russi che si espongono a grandi rischi, mettendo a repentaglio la propria vita e quella delle loro famiglie, per salvare le vittime dei soprusi compiuti nella regione, fornendo loro assistenza per la fuga dal paese. Il lavoro viene svolto sotto copertura e, attraverso una linea telefonica sicura, ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 30 anni prendono contatto con chi può dar loro una mano. Dopo aver ascoltato la loro storia, il gruppo di volontari si coordina per incontrarli, portarli in case sicure dove resteranno, a volte in compagnia, a volte da soli, per un periodo di tempo che varia dai due ai sei mesi durante i quali non è concesso loro di uscire, nemmeno per una passeggiata, in quanto persone ricercate dalle autorità. L’attesa si conclude quando il team riesce a recuperare i visti necessari per consentire l’uscita dal paese, un’operazione che si rivela più complicata per le ragazze che per i ragazzi, in quanto viene loro vietato di spostarsi al di fuori della regione senza essere accompagnate.

France ha realizzato un film duro, difficile, a tratti angosciante, con lo scopo di far vivere agli spettatori un’esperienza a pelle. Attraverso le voci di chi ha vissuto episodi di prigionia e violenza fisica, o di chi teme per la propria vita, il regista costruisce una narrazione straziante e straordinariamente empatica. Per far fronte alla necessità di proteggere le vere identità degli intervistati, e di restituire al contempo allo spettatore dei volti reali da cui lasciar trasparire emozioni autentiche, è stata impiegata la tecnologia DeepFace, che consente di modificare alcuni tratti caratteristici del viso, senza per questo renderne artificiale l’espressività. A livello tecnico, invece, sono presenti inquadrature molto ravvicinate, talvolta invasive, con primi piani che si concentrano su singoli dettagli del volto e del corpo. Un ingegnoso espediente che contribuisce a conferire un senso di claustrofobia e di disagio a chi lo osserva.

Il film reca un titolo tremendamente amaro, con una Chechnya che finge di accogliere, ma che si rivela essere una realtà fatta di esclusività, ostilità e crudeltà. In un quadro in cui violenza e indifferenza sembrano essere all’ordine del giorno, France decide tuttavia di portare una testimonianza di speranza, e di gentilezza, quella degli attivisti, in cui brilla ancora un po’ di umanità.

