Quest’anno scegli di trasformare i tuoi buoni propositi in azioni concrete regalando un albero. Per opera dell’uomo, infatti, ogni minuto che passa il nostro pianeta perde aree forestali di dimensioni equivalenti a 50 campi da calcio. La deforestazione avanza inesorabilmente, provocando conseguenze climatiche disastrose, che rendono la nostra Terra ancor più sofferente. C’è però una buona notizia: ognuno di noi può fare la differenza, in soli 60 secondi. Tutto quello che occorre fare è visitare il sito greenest.earth e in meno di un minuto potrai contribuire a rendere il Ticino un cantone più ecosostenibile. Come prima cosa, sarà necessario selezionare la tipologia di acquisto più pertinente alle proprie esigenze, dopodiché, con pochi click, sarai in grado di piantare quanti alberi desideri, in corrispondenza dei polmoni verdi del mondo. Anche il Corriere del Ticino, partner di The Greenest, ha già provveduto all’acquisto e alla piantumazione di alberi: non aspettare altro tempo, dai avvio anche tu alla tua foresta personale e partecipa al cambiamento del nostro pianeta Terra.



Per maggiori informazioni o per procedere all’acquisto degli alberi visita il sito www.greenest.earth