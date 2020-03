LUGANO MUSICA

Stagione 2019 – 2020

LAC



Lugano Musica e Corriere del Ticino vi invitano a seguire una stagione concertistica di grande musica come anticipato nell’intervista al Direttore Etienne Reymond.



Per il mese di aprile vi proponiamo:



Me 01.04.20, ore 20.30

Paul Lewis, pianoforte



Do 12.04.20, ore 17.00

Orchestra Mozart

Daniele Gatti, direttore



Ma 15.04.20, ore 20.30

Solisti dell’Orchestra Mozart



Ve 24.04.20, ore 18.30

EAR



Lu 27.04.20, ore 20.30

Simone Rubino, percussioni



Me 29.04.20, ore 20.30

Elsa Dreisig, soprano

Jonathan Ware, pianoforte





►MAGGIORI INFORMAZIONI E TUTTI GLI APPUNTAMENTI SU

www.luganomusica.ch

info@luganomusica.ch

Tel. +41 (0)58 866 42 85 (Lu - Ve dalle 9.00 alle 16.00)



►TARIFFE

Tariffa A

1a Categoria Fr. 132.-/intero - Fr. 121.-/AVS e AI - Fr. 66.-/stud.

2a Categoria Fr. 99.-/intero - Fr. 88.-/AVS e AI - Fr. 49.-/stud.

3a Categoria Fr. 71.50/intero - Fr. 60.50/AVS e AI - Fr. 35.-/stud.

4a Categoria Fr. 49.50/intero - Fr. 38.50/AVS e AI - Fr. 19.80/stud.

5a Categoria Fr. 27.50/intero - Fr. 22.-/AVS e AI - Fr. 13.20/stud.



Tariffa B

1a Categoria Fr. 77.-/intero - Fr. 66.-/AVS e AI - Fr. 38.-/stud.

2a Categoria Fr. 60.50/intero - Fr. 49.50/AVS e AI - Fr. 30.-/stud.

3a Categoria Fr. 49.50/intero - Fr. 38.50/AVS e AI - Fr.24.-/stud.

4a Categoria Fr. 38.50.-/intero - Fr. 27.50/AVS e AI - Fr. 19.80/stud.

5a Categoria Fr. 27.50/intero - Fr. 22.-/AVS e AI - Fr. 13.20/stud.



Tariffa C

1a Categoria Fr. 250.-/intero - Fr. 240.-/AVS e AI

2a Categoria Fr. 200.-/intero - Fr. 190.-/AVS e AI

3a Categoria Fr. 150.-/intero - Fr. 140.-/AVS e AI

4a Categoria Fr. 100.-/intero - Fr. 90.-/AVS e AI - Fr. 40.-/stud.

5a Categoria Fr. 27.50/intero – Fr. 22.-/AVS e AI - Fr. 22.-/stud.



Tariffa D

Fr. 33.-/non num., cat. unica - Fr. 13.20/studenti e apprendisti



Tariffa E

Fr. 22.-/non num., cat. unica - Fr. 13.20/studenti e apprendisti



Tariffa F

Fr. 11.-/non num., cat. unica



Tariffa G

Fr. 15.-/non num., cat. unica - Entrata gratuita per gli abbonati a LuganoMusica, per i soci OGGIMUSICA e per i detentori dei biglietti del concerto della serata



Puoi richiedere i buoni omaggio entro sabato 21 marzo 2020 attraverso queste modalità:

- Scarica compila e invia il tagliando seguente a Corriere del Ticino, Ufficio Marketing, CdT Club Card «LuganoMusica - aprile», Via Industria, 6933 Muzzano

- Invia una mail a marketing@cdt.ch con i tuoi dati personali (nome, cognome, indirizzo completo, numero di telefono, età), indicando nell’oggetto «LuganoMusica aprile»

I biglietti verranno inviati fino ad esaurimento degli stessi. Non si tiene alcuna corrispondenza in merito all’iniziativa.