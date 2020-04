Venite a scoprire l’affascinante mondo dei rapaci alla Falconeria di Locarno, dove potrete osservare e fotografare da vicino, aquile, falchi, gufi ed avvoltoi, marabù, ibis e cicogne.

Questi splendidi uccelli, con il loro volo libero, vi trasporteranno in una dimensione dove uomo e natura s’incontrano, in un contesto naturale e rispettoso degli animali.

Sarete protagonisti di una dimensione d’altri tempi, lontano dalla frenesia della vita quotidiana. Le rappresentazioni di volo sono accompagnate da spiegazioni in italiano e tedesco.

Venite a trovarci, disponiamo di posti a sedere al riparo da pioggia e sole. La tribuna è rinfrescata da nebulizzatori in estate e riscaldata in inverno.

La novità di quest’anno è dedicata ai bambini! Festeggiate il vostro compleanno in Falconeria, vivrete un momento magico ed indimenticabile.



Sei abbonato al Corriere del Ticino? Presenta la tua CdT Club Card e riceverai uno sconto del 20% sul biglietto individuale.



ORARI STAGIONALI:

Dal 14 Marzo al 1 Novembre 2020

Da MARTEDÌ a DOMENICA, apertura parco dalle ore 10:00 alle ore 17:00

SHOW Mattino: 11:00

SHOW Pomeriggio: 15:00

LUNEDÌ chiuso, festivi aperto. Luglio e agosto sempre aperto.



Maggiori informazioni:

Falconeria Locarno

Via Delle Scuole 12

6600 Locarno

TELEFONO;+41 (0)91 751 95 86

EMAIL: nfo@falconeria.ch



Puoi richiedere i buoni omaggio entro martedì 14 aprile 2020 attraverso queste modalità: