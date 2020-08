- Ve 21.8 Odio l’estate, I

- Sa 22.8 Bohemian Rhapsody, I

- Do 23.8 C’eravamo tanto amati, I; Vittorio Gassmann

- Lu 24.8 Little Women - Piccole Donne, E/i

- Ma 25.8 A Star Is Born, I

- Me 26.8 Green Book, I

- Gi 27.8 Rocketman, I; Allianz Cinema Night

- Ve 28.8 La Dea Fortuna, I

- Sa 29.8 Tolo Tolo, I

- Do 30.8 Ema y Gastón, Sp/df; Chile 2019

- Lu 31.8 Joker, I

- Ma 1.9 Pinocchio, I

- Me 2.9 Cena con delitto - Knives Out, I

- Gi 3.9 Rocketman, I

- Ve 4.9 Odio l’estate, I

- Sa 5.9 Bohemian Rhapsody, I

- Do 6.9 A vida invisível de Eurídice Gusmão, OV/i

- Lu 7.9 Parasite, I; 4 Oscars

- Ma 8.9 L’Assistente Della Star - The High Note, I

- Me 9.9 Cena con delitto - Knives Out, I

- Gi 10.9 I Segreti del Mestiere, I; Oscar 2020

- Ve 11.9 Tutti insieme, I

- Sa 12.9 A Star Is Born, I

- Do 13.9 Platzspitzbaby, I

- Lu 14.9 Tolo Tolo, I

- Ma 15.9 Green Book, I; Serata Corriere del Ticino

- Me 16.9 Bohemian Rhapsody, I

- Gi 17.9 Rocketman, I