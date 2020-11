Una giornata sugli sci

Trascorri una giornata sportiva all’insegna del divertimento.

Il Corriere del Ticino è vicino alle realtà sciistiche regionali e, grazie alla collaborazione con i quattro principali centri del cantone, offre a tutti i suoi abbonati uno sconto del 20% sull’acquisto della giornaliera per gli impianti di risalita di Airolo, Carì, Campo Blenio e Nara.



Chilometri di piste per ogni livello: dal massiccio del Gottardo alle soleggiate pendici di Carì, da passeggiate e discese mozzafiato a Campo Blenio al divertimento assicurato per tutta la famiglia al Nara ogni amante della neve troverà la sua dimensione ideale.



Una promozione a favore delle nostre meravigliose realtà e stazioni sciistiche che speriamo possa allietare e agevolare tutti i nostri abbonati.



Per ottenere la riduzione è sufficiente presentare la CdT Club Card presso gli impianti sciistici di Airolo, Carì, Campo Blenio e Nara.

La riduzione è valida per il solo possessore della CdT Club Card ed è escluso il periodo dal 19.12.2020 al 6.1.21. Sconto non cumulabile.

Valido per persone fisiche e non giuridiche.