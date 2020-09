In occasione della 27a rassegna de «Il Cinema dei Ragazzi» il Corriere del Ticino, assieme agli organizzatori, mette a disposizione dei propri abbonati 10 biglietti per ognuna delle seguenti proiezione che si terranno di domenica, alle ore 15.00, presso il Cinema Iride di Lugano:

4.10.2020

GOOOL! di Juan José Campanella (Argentina 2013)

Una magica sfida a calcio...essere piccoli non è mai stato così grande



25.10.2020

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA di Lorenzo Mattotti (Francia 2019)

Alla ricerca di suo figlio, il re degli orsi conduce il suo popolo fra gli uomini



29.11.2020

I RACCONTI DI PARVANA di Nora Twomey (Irlanda 2017)

Un’audace ragazzina lotta per la sopravvivenza della sua famiglia



6.12.2020 la tua prima volta al cinema

LA STELLA DI LAURA di Rothkirch e De Rycker (Germania 2004)

La fantastica amicizia fra Laura e una stella



13.12.2020

SASHA E IL POLO NORD di Rémi Chayé (Francia 2015)

Una grandiosa avventura fra i ghiacci del Polo Nord



24.1.2021

LE AVVENTURE DI ZARAFA-GIRAFFA GIRAMONDO di Bezancon e Lie

(Francia 2012). Sotto un albero di baobab, un vecchio racconta le avventure di Maki e della giraffa Zarafa



28.2.2021

JAMES E LA PESCA GIGANTE di Henry Selick (Regno Unito 1996)

James sogna New York e per magia la raggiungerà a bordo di una...pesca