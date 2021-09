Venerdì 17 settembre 2021 alle ore 20:00, presso il Cinema Rialto a Locarno, avrà luogo la visione del film documentario “La nascita di un padre”. Si tratta di un progetto realizzato dalla Sezione Ticino delle Levatrici, in collaborazione con la HESAV di Losanna e l’associazione männer.ch, volto a investigare le esperienze degli uomini nel loro percorso verso il ruolo di padri, ruolo che è costantemente soggetto a modifiche ed evoluzioni. La serata ha lo scopo di indagare le esperienze e le emozioni dei neopapà attraverso tutte le fasi del viaggio: non solo nel momento del parto, ma bensì anche in altri momenti altrettanto importanti e delicati, come le visite di controllo durante la gravidanza, l’allattamento o il rientro a casa. La serata si aprirà con la visione dei quattro cortometraggi (in lingua francese, sottotitolati in italiano), in cui diversi padri racconteranno le loro esperienze, sensazioni e punti di vista nella loro nuova avventura nelle vesti di padri. Successivamente, avrà luogo una tavola rotonda in cui sia professionisti del settore, sia alcuni papà stessi, discuteranno sui temi proposti. Tra i partecipanti ricordiamo il lo psicologo Francesco Sella, moderatore della serata, l’Onorevole Nicola Pini, presente nel ruolo di papà, così come il Dr. Daniel Blumberg, partecipante che offrirà sia il punto di vista di padre, che quello di pediatra. Alla tavola rotonda prenderà posto anche Gilles Crettenand, responsabile MenCare della Svizzera Romanda, attivo per le battaglie di uguaglianza tra i ruoli di madre e padre. Infine, si unirà alla discussione anche la levatrice Iris D’Angiolillo, la quale con la sua grande esperienza nel campo, offrirà spunti interessanti sui cambiamenti che si stanno verificando tra gli uomini, durante il loro cammino verso il ruolo di padri.