Per i primi appuntamenti dell’autunno vi proponiamo:

Me 03.11.21 e Ve. 05.11.21, ore 20:30 Le avanguardie del Novecento LuganoMusica Ensemble

Puoi richiedere i buoni omaggio entro giovedì 9 settembre 2021 attraverso queste modalità:

- Scarica compila e invia il tagliando seguente a Corriere del Ticino, Ufficio Marketing, CdT Club Card «Lugano Musica 1», Via Industria, 6933 Muzzano

- Invia una mail a [email protected] con i tuoi dati personali (nome, cognome, indirizzo completo, numero di telefono, età), indicando nell’oggetto «CdT Club Card – Lugano Musica 1»

I biglietti verranno inviati fino ad esaurimento degli stessi. La biglietteria del LAC informa che tali buoni potranno essere utilizzati fino al giorno 6 febbraio 2022 compreso. Non si tiene alcuna corrispondenza in merito all’iniziativa.