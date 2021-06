Con inizio alle ore 18.30 del 10.6.2021 si terrà la prima conferenza EOC “SALUTE AL CENTRO - Stare bene oltre la pandemia”.

L’evento gratuito, si svolgerà via webinar e tratterà il delicato tema del mal di testa.

Come combatterlo, come prevenirlo e quando preoccuparsi? Sono le grandi domande a cui gli esperti Prof. Dr. med. Claudio Gobbi, primario - Neurocentro della Svizzera italiana EOC, e il Dr. med. Matteo Caporro, capoclinica - Neurocentro della Svizzera italiana EOC, daranno seguito.

Una conferenza Webinar da non perdere.