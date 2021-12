Come ogni anno, con la CdT Club Card potrai usufruire di tante fantastiche iniziative per ogni gusto: dall’arte al cinema, passando per il relax e il benessere, e molto altro ancora. Che aspetti?

- Entrata 2x1 ogni giovedì presso Arena Cinemas, con Arena Card in omaggio;

- Entrata Cinema Iride a tariffe agevolate;

- Sconto del 15% sui biglietti degli spettacoli di teatro e danza del LAC Lugano Arte e Cultura;

- Ogni martedì, entrata al 50% allo Splash & Spa e riduzione del 10% su tutti i trattamenti e massaggi;

- Buoni viaggio Kuoni;

- Biglietti omaggio e sconti per concerti, spettacoli ed eventi;

- Sconti del 20% e del 10% con Belimport, sull’acquisto di bicilette e biciclette elettriche;

- Biglietti per le partite di hockey;

- Buoni acquisto per gli spettacoli di LuganoMusica;

- Tariffe agevolate per i viaggi del Corriere del Ticino;

- 2x1 per gli impianti di risalita del Monte San Salvatore.