Scopri i manufatti mingei dalla Collezione Jeffrey Montgomery

Giappone. L’arte nel quotidiano

Manufatti mingei dalla Collezione Jeffrey Montgomery

13 ottobre 2019 – 8 marzo 2020



La mostra presenta oltre 200 opere in ceramica, legno, tessuto e lacca giapponesi. Tra le più importanti raccolte di arte popolare nipponica al di fuori del Giappone, la collezione è stata costituita in oltre 50 anni di attività e di ricerca, ed è conservata in Ticino. La mostra, oltre a presentare oggetti di grande pregio e singolarità – databili dal periodo Yayoi (I sec. a.C.) alla metà del XX secolo – mette in luce aspetti centrali legati alla teoria del movimento Mingei (arte del popolo), costituitosi negli anni ’20 del Novecento in un avvincente contesto politico e culturale. L’esposizione ideata dal museo federale consente pertanto di scoprire aspetti di un Giappone insolito, in cui estetica e «tradizione interpretata» pervadono la vita quotidiana.



Orari Museo

Mercoledì - sabato 10:00 -17:00

Domenica 10:00 - 18:00

Lunedì chiuso



Per maggiori informazioni

Museo Vincenzo Vela

Casella Postale 8

Largo Vincenzo Vela

6853 Ligornetto

Telefono +41 58 481 30 44

www.museo-vela.ch



