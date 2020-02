Alonzo King LINES Ballet

Händel / Common Ground

sabato 22 febbraio 2020 ore 20.30, Sala Teatro LAC



Esplorando l’opera musicale di Händel, il celebre e pluripremiato coreografo Alonzo King crea una complessa musica di corpi, riportando l’eleganza drammatica dell’espressione barocca in una coreografia suggestiva che risuona profondamente con la nobiltà della musica. Le linee pure e aggraziate dei danzatori della compagnia rivelano l’equilibrio trovato da Händel, che, da vero visionario, fu il primo a mescolare un nuovo stile omofonico e la tradizione della polifonia, creando così un equilibrio tra ricchezza tematica e semplicità.

Nel 1741, a proposito della sua ultima composizione, disse: “Se io sia stato nel mio corpo o fuori di esso quando l’ho scritto, non lo so. Solo Dio lo sa.” È questa la sensazione che si avverte quando si ammira l’esibizione dei ballerini dell’ensemble americano Alonzo King LINES Ballet. Sembra di vedere materializzarsi una bellezza eterea e di assistere al momento preciso in cui la creatività si incarna e prende vita.

In Common Ground Alonzo King LINES Ballet incontra la musica di Kronos Quartet per celebrare insieme l’unione di danza e musica in una coreografia che è l’espressione della loro forza innovatrice. Il lavoro è un omaggio alla loro città, San Francisco.

I musicisti del celebre quartetto – che nel corso della loro fortunata carriera hanno ricevuto numerosi Grammy Awards per la loro ricerca nel campo della musica contemporanea – instaurano un dialogo costante e di reciproco scambio con i danzatori della compagnia. Common Ground rientra nell’ambito del progetto Fifty for the Future che ha come obiettivo la diffusione delle composizioni per quartetti a corde.



La promozione

Utilizzando il codice AK3697 tramite web o presso la biglietteria del LAC, potrete acquistare i biglietti per Alonzo King LINES Ballet al prezzo seguente:

CHF 55.-- (invece di 78.--) in prima categoria

Promozione soggetta a disponibilità dei posti in sala al momento dell’acquisto, massimo 2 biglietti per tessera CDT.