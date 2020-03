Il Corriere del Ticino offre gratuitamente spazio sul giornale per tutti coloro che si mettono a disposizione volontariamente per aiutare le persone più deboli e per forme di supporto legate alla situazione di emergenza.

Divulgare tramite il giornale questa tipologia di messaggio potrà garantire il raggiungimento di tutti i target.



Vi invitiamo a prender contatto con: annunci@mediatimarketing.ch oppure chiamarci al numero 091 960 34 34 (lu–ve), per coordinare questa iniziativa a favore della popolazione e di chi ha bisogno, indicando i seguenti dati:

- nome e cognome

- mail

- numero di telefono

- testo dell’annuncio

- copia di un documento



Il CdT offre la possibilità di pubblicare i messaggi senza responsabilità sugli stessi.