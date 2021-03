Boom di migranti al confine col Messico: in febbraio la polizia ne ha arrestato quasi 100 mila, il numero più alto in questo mese dal 2006 negli Stati Uniti. Lo riferiscono alcuni media Usa. Le nuove ondate alla frontiera americana meridionale coincidono con le decisioni di Joe Biden di rottamare alcune delle politiche restrittive del suo predecessore Donald Trump. Gli agenti hanno fermato oltre 4500 migranti che attraversavano il confine nella sola giornata di mercoledi’ scorso, un segnale che gli ingressi illegali potrebbero continuare ad aumentare anche in marzo.