Sono 10.554 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della salute. Ieri erano stati 11.807. Sono invece 207 le vittime in un giorno (ieri 258).

I pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid sono 2253, in calo di 55 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati (ieri 127).

Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 16.331 persone, in calo di 536 unità rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi per il coronavirus in Italia scendono sotto quota 400 mila: sono esattamente 397.564 (-5.238 rispetto a ieri). I guariti e dimessi sono 3.572.713 (+15.580). In isolamento domiciliare ci sono 378’980 persone.