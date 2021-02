Gli attualmente positivi sono scesi a 413’967, quindi 5’637 in meno di ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2’143, numero invariato rispetto alla vigilia, nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 146. I ricoverati con sintomi sono invece 19’512, in calo di 15 unità.