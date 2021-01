Nelle ultime 24 ore sono stati 11’252 i nuovi casi di coronavirus in Italia, con 237 vittime. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute.

I tamponi effettuati sono stati 213’364, con un tasso di positività del 5,27%. Gli attualmente positivi sono 453’968, 9384 in meno di ieri.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2215, tre in meno rispetto a ieri, nonostante i 97 nuovi ingressi giornalieri. Gli ospedalizzati sono invece 20’096, due in meno di ieri. Il numero totale delle persone dimesse o guarite è di 2’010’54, quello dei deceduti è 88’516.