Quest’anno 130 donne afroamericane hanno deciso di partecipare alle elezioni per il Congresso: un record, sottolinea il Washington Post citando il Center for American Women and Politics (Cawp), che ha cominciato a tracciare l’identificazione razziale delle candidate dal 2004. Di queste, nel 2020, 117 hanno scelto di correre per la Camera e 13 per il Senato. Mentre si avvicina la fine delle primarie, quasi 60 sono ancora in gara.