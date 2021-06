Sono 1.390 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.723. Sono invece 26 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 52.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.244.872, i morti 127.002. I dimessi ed i guariti sono invece 3.957.557, con un incremento di 3.460 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 160.313, in calo di 2.096 nelle ultime 24 ore

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il coronavirus sono 565, con un calo di 9 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 20 (ieri erano stati 25). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.542, in calo di 113 unità rispetto a ieri.