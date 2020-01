(Aggiornata alle 12.37) - È atteso per oggi a metà giornata il rimpatrio di circa 200 francesi provenienti da Wuhan, epicentro dell’epidemia di coronavirus. Le persone rimpatriate dalla Cina verranno messe in isolamento per 14 giorni, in un centro per vacanze a Carry-le-Rouet, vicino a Marsiglia.

Il volo di Stato francese è decollato da Wuhan 7 minuti dopo l’ultima mezzanotte (ora di Parigi) ed è stata prevista una durata di circa dodici ore e mezzo. In Francia sono al momento sei i casi accertati di coronavirus.

Ma quello annunciato ieri, il sesto, è il «primo caso annunciato» di contaminazione sul territorio francese, un medico contaminato in Francia da una persona affetta dal virus, poi rientrata in Cina. Il medico-paziente è attualmente ricoverato in isolamento a Parigi.

In azione anche le aviazioni militari di Germania e Turchia

Da parte sua l’aviazione militare tedesca incomincerà stamattina le operazioni di evacuazione dei tedeschi che si trovano nella provincia del Hubei in Cina, lo riferisce Dpa. Il volo partirà da Colonia-Wahn e dovrebbe atterrare alle 20, ora locale, all’aeroporto di Wuhan, secondo le informazioni di Faz online. Il velivolo militare dovrebbe imbarcare circa 90 passeggeri, che al rientro saranno alloggiati in caserme militari per il periodo di quarantena.

Inoltre, da segnalare che un volo militare è partito stamani dalla Turchia per la Cina, da cui evacuerà 34 cittadini turchi, 7 georgiani, altrettanti azeri e un albanese che si trovano a Wuhan.

Un primo controllo sanitario verrà effettuato prima dell’imbarco per la Turchia, mentre al loro arrivo queste 49 persone saranno trattenute in quarantena in un’apposita area approntata in un ospedale di Ankara. Intanto, il ministro della Salute turco Fahrettin Koca ha escluso stamani casi accertati di contagio nel Paese, smentendo la notizia secondo cui un minore cinese giunto da Shangai sarebbe stato trovato infetto in un ospedale di Istanbul e condannando i tentativi «intenzionali di causare panico».

Restando alla Turchia, la compagnia di bandiera Turkish Airlines ha sospeso almeno fino al 9 febbraio dei suoi voli verso quattro destinazioni in Cina. Le rotte sospese riguardano Pechino, Guangzhou, Shanghai e Xian.

