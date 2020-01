Duecento sopravvissuti e 50 delegazioni da altrettanti Stati - tra cui la Svizzera con la consigliera federale e presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga - si trovano oggi ad Auschwitz, per commemorare i 75 anni dalla liberazione dell’ex campo di concentramento e stermino, luogo che più di qualsiasi altro simboleggia i crimini dei nazisti e gli orrori della shoah, che costò la vita a sei milioni di ebrei.

Nell’elenco delle delegazioni ci sono anche il ministro delle finanze Usa Steven Mnuchin, il premier francese Edouard Philippe e la duchessa Camilla per la Gran Bretagna. La Russia sarà rappresentata dall’ambasciatore. Il presidente polacco Andrzej Duda terrà un discorso.

«Esiste nel mondo una crisi di odio antisemita», ha dichiarato da parte sua il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione della Giornata della memoria.

«Assistiamo a una preoccupante recrudescenza di attacchi antisemiti qui a New York e in tutto il mondo e per questo la solidarietà di fronte all’odio è più che mai necessaria», ha aggiunto Guterres.