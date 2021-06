Sono oltre 32 milioni le persone morte nel mondo in 40 anni a causa dell’Hiv e Aids, mentre 38 milioni attualmente convivono con il virus. Il tasso di infezioni annuale di Hiv negli Usa è sceso del 73% dal 1981 al 2019, grazie alla collaborazione e il lavoro di scienziati, pazienti e comunità. A ricordarlo sul loro sito sono i Centers diseases control (Cdc) americani, in occasione del quarantesimo anniversario di domani dalla prima segnalazione ufficiale dei primi 5 casi di Aids.

Si trattava di cinque giovani omosessuali di Los Angeles. Il primo caso di Aids in una donna fu segnalato qualche mese dopo, sempre nel 1981 e nei 5 anni seguenti solo negli Usa furono riportati 29.000 casi di Aids. «Nei primi 15 anni non c’è stata una terapia efficace disponibile: ciò significava morte certa per chi era sieropositivo - ricorda Rochelle P. Walensky, direttore dei Cdc - Fino al 1995 morivano 50.000 persone l’anno.

Poi il punto di svolta tra il ‘95 e ‘96 con l’autorizzazione dall’Fda della prima combinazione di terapia efficace». Anche se non ancora c’è una cura né il vaccino, la terapia antiretrovirale aiuta a gestire il virus ed evitare che causi la malattia in forma conclamata, l’Aids. Farmaci come la Prep (profilassi pre-esposizione) e Pep (profilassi post-esposizione) sono disponibili per prevenire la trasmissione del virus sia prima che dopo l’esposizione al rischio, ma anche se la Prep è efficace al 99%, rilevano i Cdc, solo il 23% delle persone l’ha usata nel 2019.