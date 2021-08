Le scuole sono ormai ricominciate in Svizzera, ma nel mondo 473 milioni di bambini non hanno accesso all’istruzione. Ad attirare l’attenzione sul problema è UNICEF Svizzera e Liechtenstein.

Questi milioni di bambini non vanno a scuola principalmente a causa della povertà, viene spiegato in un comunicato odierno dell’organizzazione. In alcune parti del mondo, le bambine hanno opportunità di istruzione limitate, e meno della metà dei paesi ha finora raggiunto la parità dei sessi nella scuola elementare. La pandemia di coronavirus - prosegue UNICEF - non ha fatto che accentuare i problemi.