Arrivano le scuse ufficiali del governo britannico, presentate «senza riserve» dal premier Boris Johnson, per la vicenda dell’eccidio di Ballymurphy, che 50 anni fa innescò la spirale dei sanguinosi Troubles degli anni ‘70 e ‘80 in Irlanda del Nord.

Morti civili, disarmati e che la giudice Siobhan Keegan ha riconosciuto nel suo verdetto come «interamente innocenti» fra gli applausi in aula di familiari e attivisti.

Il primo ministro Tory ha fatto ammenda a nome dei suoi predecessori per quello che ha definito «l’enorme tormento» inflitto in questi lunghi anni alle famiglie delle vittime e all’intera comunità di Ballymurphy.

In una telefonata con la first minister uscente dell’esecutivo locale nordirlandese, l’unionista Arlene Foster (Dup), e con la sua vice repubblicana, Michelle O’Neill (Sinn Fein), Johnson ha lanciato un nuovo appello a far prevalere ora «la riconciliazione», impegnando il suo governo a lavorare per garantire «riparazione» alle vittime del conflitto, ma anche «per porre fine al ciclo delle re-investigazioni» storiche sulle macchie del passato: uno degli elementi che agitano le tensioni fra le opposte comunità politico-confessionali dell’Ulster, tornate a impennarsi nelle settimane scorse, alimentate anche dalle incognite e dai timori del dopo Brexit.