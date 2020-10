Evitare di essere sanzionato per aver evaso il coprifuoco imposto dalle autorità francesi in alcune regioni del Paese. Avrà pensato il 55.enne intercettato dai gendarmi della polizia di Argenton-sur-Creuse sulla A20 nel comune di Celon, a sud di Châteauroux (F), a 249 km/h sui 130 consentiti dal codice stradale francese. L’uomo, originario della regione parigina, ha tentato di giustificare la sua folle corsa in stile circuito di Formula 1 spiegando che voleva rispettare il coprifuoco in vigore dalle 21. Ovviamente le «buone intenzioni» dell’automobilista non sono state prese in considerazione dalle autorità che gli hanno tolto immediatamente la patente di guida, con una detenzione amministrativa accompagnata dal sequestro del veicolo. Il 55.enne sarà processato davanti al tribunale giudiziario di Châteauroux.