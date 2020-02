«Il giorno in cui Mandela è stato rilasciato è stato un giorno in cui sapevamo tutti che l’apartheid era morto e sepolto», ha detto il presidente sudafricano ricordando la propria emozione mentre teneva il microfono che avrebbe diffuso le prime parole di Mandela: «Io sto davanti a voi non come profeta, ma come servitore del popolo». Il giorno della liberazione di Mandela «sarà ricordato per sempre come una delle giornate più memorabili nella storia mondiale», ha poi sottolineato Ramaphosa.