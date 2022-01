Oggi ricorre il 50.mo anniversario del «Bloody Sunday», la strage di civili compiuta il 30 gennaio 1972 a Derry, in Irlanda del Nord, da soldati britannici che aprirono il fuoco contro una folla di manifestanti disarmati scesi in strada per sollecitare il rispetto dei diritti civili. Che aria tira in Irlanda in occasione di questo anniversario? Lo abbiamo chiesto al professor Federico Fabbrini, direttore del Brexit Institute di Dublino. «Si tratta di un anniversario importante che cade in un momento importante in conseguenza della Brexit. Le dinamiche che abbiamo visto lo scorso anno sono preoccupanti in quanto la Brexit ha riacceso quelle tensioni nell’Irlanda del Nord che si sperava ormai superate grazie agli Accordi del Venerdì Santo del 1998. Invece l’applicazione del Protocollo riguardante...