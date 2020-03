«Non so cosa mi è scattato in testa, ma quando ho visto quel portafoglio uscire dalla tasca sono caduto nella tentazione e l’ho preso». Così l’85.enne denunciato per furto si è giustificato ai carabinieri. Un gesto incomprensibile, quello compiuto dall’anziano nei confronti di un coetaneo e amico. I due vivono nello stesso paese. Il ‘ladro occasionale’ non ha proprio motivo di rubare. Persona incensurata, un buon lavoro alle spalle in una azienda pubblica, una famiglia cresciuta con dignità e una pensione decorosa da non dare problemi per arrivare a fine mese. Rimane quel momento di follia inspiegabile accompagnato da un comportamento da commedia all’italiana. Quando il derubato si è accorto che non aveva più il portafoglio, pensando di averlo perso al supermercato, ha chiesto all’amico di aiutarlo a cercarlo e il ‘ladro per una volta’ si è prestato.