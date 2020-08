Un record di alte temperature si è registrato in Iraq, stretto nella morsa di proteste popolari anti-governative per la corruzione, il carovita e l’assenza di servizi essenziali. A Baghdad le temperature hanno toccato i 51 gradi, superando il record di 48 gradi. Sopra la norma anche le temperature registrate a Bassora, porto meridionale del Golfo e dove operano società petrolifere internazionali. Record di temperatura anche a Erbil, capitale della regione autonoma del Kurdistan. L’ondata di calura ha investito tutta la regione mediorientale e quella del Golfo. Temperature molto alte si sono avvertite anche a Damasco, in Siria, e nella valle della Bekaa, in Libano.