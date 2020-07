A Belgrado gli scontri tra polizia e manifestanti antigovernativi si sono protratti fino verso mezzanotte, poi si sono notevolmente diradati, con le forze dell’ordine che hanno assunto il controllo dei punti sensibili del centro della capitale teatro dei disordini e delle violenze protrattisi anche ieri sera per circa quattro ore, sulla scia degli scontri iniziati martedì che hanno trasformato Belgrado in un vero e proprio campo di battaglia.

A lungo gli agenti in assetto antisommossa e alcune migliaia di manifestanti violenti si sono affrontati in una guerriglia urbana, gli uni lanciando sassi, bottiglie e fumogeni e dando fuoco a cassonetti e altri contenitori, gli altri attaccando con manganelli e gas lacrimogeni.

Il Belgrade Center for Human Rights ha presentato ieri una denuncia contro gli abusi della polizia in parte filmati e trasmessi dal canale tv N1 (vedi video), mentre il presidente Aleksandar Vucic ha da parte sua definito l’avvenimento come un «brutale assalto politico».

Loading the player...

Come avvenuto la notte tra martedì e mercoledì, anche ieri la tensione è stata alta. E appare più che evidente come alla base della protesta vi siano motivazioni politiche e di ostilità al governo e al presidente Aleksandar Vucic, piuttosto che la sola insoddisfazione per le annunciate nuove restrizioni anti-Covid.

In tarda serata il ministro dell’interno Nebojsa Stefanovic ha stigmatizzato i nuovi disordini nella capitale, affermando che in Serbia a nessuno sarà consentito di prendere il potere con la forza e la violenza, senza partecipare alle elezioni nel rispetto delle regole democratiche.

«È chiaro che non si tratta del coronavirus o delle misure restrittive prese per l’epidemia, ma solo ed esclusivamente di violenza pura e gratuita», ha detto Stefanovic in una conferenza stampa. Chiunque può protestare e manifestare pacificamente, ma chi esce per strada solo per atti di violenza verrà perseguito e ne risponderà nei termini di legge - ha affermato il ministro, secondo il quale negli scontri della serata sono rimasti feriti altri 10 poliziotti. Nessuna informazione è invece stata fornita in merito al numero e alle condizioni dei manifestanti feriti.

