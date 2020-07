Le autorità di Belgrado intendono cambiare i nomi di numerose strade dedicati a località e Paesi della ex Jugoslavia nei quali «la Serbia non è rispettata» e dove tutto quello che è serbo è stato cancellato. Secondo il quotidiano della capitale Vecernje Novosti, i cambiamenti prenderanno il via con i nomi di località in Croazia, Slovenia e Bosnia-Erzegovina.

Il giornale cita il vicesindaco di Belgrado Goran Vesic, per il quale si tratta di una «questione di reciprocità».

I nomi in predicato di cambiare per primi sono quelli delle strade intitolate a Porec (Parenzo), Split (Spalato), Bjelava, Sibenik (Sebenico), tutte località della Croazia, Lubiana, Maribor, Celje, Bled in Slovenia, Sarajevo, Mostar e Zenica in Bosnia-Erzegovina. In compenso, ha detto Vesic, la capitale serba avrà più strade con i nomi di Paesi e località dove «Belgrado è rispettata».

Per esempio, ha osservato, Vienna ha una Piazza Belgrado, Bruxelles ha una via Belgrado, ma a Belgrado non ci sono strade intitolate a quelle città. «È tempo di mostrare rispetto per quelli che rispettano la nostra città e il nostro Paese, e non essere masochisti continuando ad avere strade con i nomi di località e Paesi dove tutto quello che ricorda la Serbia è stato cancellato», ha affermato il vicesindaco citato da Vecernje Novosti.

