Una riforma annunciata da anni, ma costantemente rinviata: Cuba metterà fine dal 1. gennaio 2021 al suo sistema, unico al mondo e in vigore da 26 anni, di due valute locali, per mantenerne solo una. Lo ha annunciato ieri sera il presidente Miguel Diaz-Canel.

Il provvedimento ha lo scopo di rendere l’economia cubana più efficiente e più leggibile per gli investitori stranieri, in un momento in cui l’isola, privata da mesi delle valute turistiche a causa della pandemia di coronavirus, ha bisogno di nuova liquidità.