Una lunga notte di terrore è stata la risposta immediata del presidente Miguel Díaz-Canel alle incredibili proteste di domenica che hanno coinvolto per la prima volta dai tempi di Fidel tutta Cuba, non solo la capitale. Come prima reazione il segnale di Internet è stato tagliato in tutta l’isola, visto che il passaparola a scendere in piazza era passato proprio su Facebook, con lunghe dirette dai cuori nevralgici dei cortei di protesta. Poi è arrivata la polizia che ha cominciato ad aggredire i manifestanti, a sparare e ad arrestare a più non posso. Infine, in un crescendo di terrore Díaz-Canel - che era addirittura intervenuto personalmente nella cittadina di San Antonio de los Banos accusando la mafia cubana-americana di aver provocato le proteste - ha deciso di far intervenire le famose...