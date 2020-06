A Delhi una clinica sulle rotaie, 500 carrozze per 8 mila malati

L’attività ferve su alcuni binari morti della stazione di Anand Vihar, a Delhi, dove 500 carrozze apriranno tra pochi giorni le porte per accogliere 8000 ammalati di coronavirus. Le Ferrovie Indiane mettono a disposizione dell’amministrazione della capitale 50 dei 500 treni speciali destinati, in tutto il Paese, a diventare cliniche su rotaie.

Una corsa contro il tempo, perché nell’ultima settimana l’aumento esponenziale dei casi e delle morti, (più di mille nuovi positivi al giorno e 1200 vittime, su un totale di 39.000 casi), ha messo in evidenza l’estrema a debolezza del sistema sanitario: in questa città di quasi sedici milioni di abitanti i posti per la Covid-19 negli ospedali pubblici sono appena 8050 e quelli nelle cliniche private 1441.

Nonostante i costi stellari dei ricoveri nelle strutture private: una giornalista dell’Indian Express che, dopo due giorni disperati di «caccia al tesoro» è riuscita a far ricoverare il marito gravemente ammalato, racconta della guarigione, ma anche di un conto di 6.250 euro per due settimane di ricovero.

Chi può, si organizza per trattamenti e kit fai-da-te: le RWA, Resident Welfare Association, le associazioni dei residenti attive in quasi tutti i quartieri abitati dalla classe media, stanno acquistando all’ingrosso bombole di ossigeno e kit per il controllo della saturazione del sangue, ausili di cui fare un uso «comunitario», per le persone più a rischio.