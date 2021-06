«A fine 2019, zero contagi in laboratorio Wuhan»

L’istituto di virologia di Wuhan «ha rilasciato una dichiarazione il 23 marzo in cui precisa che al 30 dicembre 2019 il laboratorio non era stato esposto al nuovo coronavirus».

«Il gruppo di esperti congiunto Cina-Oms ha visitato il Centro provinciale per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive di Hubei, il Centro per il controllo e la prevenzione di Wuhan, l’Istituto di virologia di Wuhan e altre istituzioni, andando anche in vari laboratori di biosicurezza e avendo in modo approfondito e schietto discussioni con esperti scientifici», ha continuato Wang.