(In aggiornamento) «Siete stati avvertiti»: con queste parole Hamas ha concluso l’ultimatum rivolto ad Israele, dando tempo fino alle 17 svizzere (18 locali) per liberare la Spianata delle Moschee e rilasciare i palestinesi arrestati in questi giorni di scontri. Allo scadere, sirene d’allarme sono risuonate a Gerusalemme e dei razzi sono stati lanciati verso la città. Scontri sono avvenuti anche nella striscia di Gaza, dove sarebbero diversi i morti fra i palestinesi.

- 22.29: «Sono 150 razzi lanciati da Gaza, molti intercettati»

Sono 150 i razzi lanciati da Gaza verso Israele: è il nuovo bilancio reso noto dal portavoce militare. Di questi - ha aggiunto - decine sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome.

- 22.23: Gerusalemme, riprendono gli scontri

Sono ripresi gli scontri tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana alla Porta di Damasco. Segnalati anche - secondo i media - tafferugli alla Spianata delle Moschee.

- 22.06: Sono 110 i razzi lanciati da Gaza verso il territorio ebraico

Dalle 18 di oggi, ora dell’ultimatum di Hamas ad Israele, sono stati 110 i razzi lanciati da Gaza verso il territorio dello stato ebraico. Lo riferiscono i media.

- 21.54: Tel Aviv e altre città aprono i rifugi pubblici

Tel Aviv e varie altre cittadine limitrofe, tra cui Rishon Lezion e Ramat Gan, hanno aperto i rifugi pubblici antimissile a causa dello scontro con Gaza e delle possibilità dell’arrivo di razzi. La decisione è stata presa alla luce delle recenti istruzioni dell’esercito. Intanto, aerei dell’aviazione hanno colpito «un tunnel offensivo di Hamas» nella Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare. Dal canto suo, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha lanciato un appello a israeliani e palestinesi per una de-escalation della situazione.

- 21.04 - Si aggrava il bilancio a Gaza: 20 morti, di cui 9 minorenni

Sono 20 le vittime, fra cui 9 minorenni, quelle denunciate dal ministero della Sanità di Hamas a Gaza a causa degli attacchi israeliani. La maggior parte di queste - ha aggiunto - si trovava nella parte nord della Striscia.

- 20.21: Netanyahu, «Hamas ha varcato la linea rossa, pagherà»

«Hamas ha varcato una linea rossa». Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu riferendosi agli attacchi di razzi a Gerusalemme. «Israele colpirà con grande potenza, non tolleriamo attacchi al nostro territorio, alla nostra capitale, ai nostri cittadini e ai nostri soldati. Chi ci attacca pagherà un duro prezzo».

- 19.19 - Le autorità di Gaza parlano di «9 morti, tra i quali 3 bambini»

Il ministero della Sanità di Hamas a Gaza ha annunciato la morte «di 9 persone, tra queste 3 bambini», durante gli attacchi di Israele nel nord della Striscia che hanno avuto come obiettivo, tra gli altri, anche miliziani a bordo di una motocicletta. Non si hanno al momento commenti o conferme da parte dell’esercito israeliano.

- 19.03: Israele colpisce Gaza, «uccisi 3 terroristi di Hamas»

«Abbiamo ucciso tre terroristi di Hamas»: lo ha annunciato il portavoce militare israeliano mentre l’aviazione sta conducendo attacchi mirati contro obiettivi nella striscia di Gaza. Secondo i media, gli uccisi erano miliziani impegnati nel lancio di razzi. «Prevediamo che i prossimi giorni saranno caratterizzati da combattimenti. Hamas avvertirà in pieno la potenza delle nostre forze armate. La nostra reazione sarà forte, durerà giorni», ha avvertito il portavoce dell’Esercito.

- 18.17: Jihad islamica rivendica 30 razzi verso Israele

Saraya al-Quds, l’ala militare della Jihad islamica, ha rivendicato il lancio di 30 razzi verso Israele. Un suo portavoce ha aggiunto di aver anche sparato un razzo anticarro Kornet contro un «veicolo militare» israeliano che si trovava in prossimità della linea di demarcazione. In Israele è stato confermato il lancio del razzo «che però ha colpito un veicolo civile, e non militare». Il conducente si è salvato.

- 17.44: L’esercito conferma, 7 i razzi da Gaza, uno intercettato

L’esercito israeliano ha confermato il lancio di 7 razzi dalla Striscia. Uno di questi - ha aggiunto - è stato intercettato.

- 17.35: Sei razzi lanciati dalla Striscia sulla zona di Gerusalemme

Sei razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso le zone di Gerusalemme. Lo riferiscono i media israeliani. Non c’è conferma al momento da parte dell’esercito. Il portavoce dell’ala militare di Hamas, brigate Ezzedin al-Kassam, ha confermato che il suo movimento ha lanciato una salva di razzi verso Gerusalemme. «Si è trattato di una risposta - ha precisato - all’aggressione e ai crimini contro la Città Santa e alle prevaricazioni contro il nostro popolo nel rione di Sheikh Jarrah e nella moschea al-Aqsa». Il portavoce dell’ala militare di Hamas, Abu Obeida, ha poi aggiunto: «Questo è un messaggio che il nemico deve ben comprendere». «Se voi continuerete - ha proseguito, rivolto ad Israele - anche noi proseguiremo. Se vi fermerete, ci fermeremo». Intanto, la polizia di Gerusalemme sta evacuando le persone al Muro del Pianto della Città Vecchia di Gerusalemme. Anche i deputati della Knesset, il Parlamento israeliano, hanno lasciato l’aula e il palazzo dopo il risuonare delle sirene. Dal canton suo, l’Alto rappresentante dell’UE, Josep Borrell, al termine del Consiglio Esteri UE ha dichiarato: «C’è una seria preoccupazione per quanto sta accadendo» sulla Spianata delle Mosche a Gerusalemme. «E si invita ad evitare di alimentare le tensioni».

- 17.20: Sirene di allarme a Gerusalemme

Le sirene di allarme antimissile stanno risuonando a Gerusalemme e dintorni. Lo dice l’esercito israeliano secondo cui le zone vanno da Beit Shemesh e Gerusalemme. Secondo i media sono state udite esplosioni in quelle zone. La tv pubblica ha mostrato le immagini di palestinesi che al suono delle sirene antimissile - scattate pochi minuti dopo la scadenza dell’ultimatum di Hamas - hanno cominciato ad esultare. Intanto, l’organizzazione nazionalistica ebraica Am ke-Lavì ha annullato la Marcia delle bandiere - un omaggio all’anniversario della unificazione della città nel 1967 - dopo aver appreso dalla polizia che la manifestazione non avrebbe potuto passare dalla porta di Damasco e dal rione islamico della Città Vecchia. Ciò nel timore di violenze fra i manifestanti e la popolazione palestinese.

«Non possiamo certo festeggiare in una Gerusalemme divisa», hanno spiegato gli organizzatori. Hanno tuttavia confermato un raduno di massa nella Spianata del Muro del Pianto.

- 16.52: «Possibile lancio di missili verso il centro di Israele»

Israele, dopo l’ultimatum di Hamas, si sta preparando alla possibilità di un lancio di missili da Gaza verso il centro del Paese. Lo riferisce la tv pubblica. Inoltre, le rotte aeree in arrivo e partenza dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv sono state dirottate a nord.

- 16.42: Il sindaco di Ashkelon apre i rifugi antimissile

La città costiera di Ashkelon, non distante da Gaza, ha aperto tutti i rifugi pubblici antimissile dopo l’ultimatum di Hamas a Israele. «Nonostante non abbiamo ricevuto una richiesta ufficiale in tal senso, abbiamo deciso di agire su questo tema con un surplus di precauzione», ha detto il sindaco Tomer Glam, citato dai media.

- 16.11 - L’ultimatum di Hamas: «Liberate la Spianata»

Hamas ha dato tempo ad Israele «fino alle 18 (le 17 in Svizzera) per far uscire i suoi soldati e i suoi coloni dalla Moschea al-Aqsa e dal rione di Sheikh Jarrah e rilasciare chi è stato arrestato in questi giorni». Lo ha detto il portavoce dell’ala militare di Hamas Abu Odeiba aggiungendo: «Siete stati avvertiti».

In seguito all’ultimatum, a Gaza le milizie palestinesi hanno attivato una sala di comando unificato. Lo sostengono alcuni siti web.

In città si avverte una crescente tensione ed un clima di mobilitazione. Già ieri sera dai minareti delle moschee erano giunti appelli ai giovani a raggiungere la linea di demarcazione con Israele per affrontare i soldati israeliani. Nella notte il lancio di razzi verso Israele era stato accompagnato da manifestazioni di gioia da parte di chi si trovava nelle immediata vicinanze.

Ma sul web si leggono adesso anche commenti improntati al pessimismo e al timore che Gaza si accinga ad affrontare un nuovo sanguinoso conflitto con Israele, dopo le operazioni «Piombo fuso» (2008), «Colonna di nuvola» (2012) e «Margine protettivo» (2014).

