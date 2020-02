Il presidente turco Erdogan e il suo omologo russo Putin ieri sono tornati a parlarsi per frenare l’escalation militare a Idlib. Sul terreno però Ankara ha mosso nuove truppe. Fino dove è pronto a spingersi il dittatore turco per difendere i suoi interessi in Siria e Libia? Lo abbiamo chiesto a Jean Marcou, ricercatore presso l’Università di Grenoble.

Professor Marcou, secondo la...