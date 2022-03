La città di Kharkiv finora ha pagato il prezzo più alto dell’invasione russa, con oltre 2.000 morti e 100 bambini fra le vittime. Questo bagno di sangue, denunciato dalle autorità locali, è solo uno esempio dell’impatto della guerra in Ucraina sui civili, come confermano le notizie che si susseguono da tutto il Paese.

Mentre gli occhi di tutto il mondo sono puntati sulla battaglia alla centrale nucleare Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, le città continuano ad essere il bersaglio principale dei russi. A nord è Kharkiv la più colpita, anche in termini di vittime. «Abbiamo contato più di 2.000 morti, oltre 100 bambini e possiamo calcolare morti e feriti a centinaia ogni ora», ha fatto sapere il presidente del consiglio regionale Serhiy Chernov. Nel secondo centro urbano del Paese la Cnn ha geolocalizzato 13 zone in cui gli attacchi russi hanno coinvolto civili negli ultimi 3 giorni: aree residenziali, scuole, negozi, ospedali e chiese.

La campagna aerea russa si è intensificata anche su Chernihiv, dove è salito ad almeno 47 il bilancio delle vittime civili nel raid che ha colpito due scuole. In macerie sono finiti anche alcuni grattacieli e abitazioni, due ospedali danneggiati, con i residenti costretti a fuggire in strada e nei bunker sotterranei.

Se nel nord-est le città continuano a resistere, sul fronte meridionale i russi stanno avanzando. E sono riusciti ad entrare per la prima volta nella città portuale di Mykolayiv, sul Mar Nero. Costringendo la Marina ucraina ad affondare la sua nave ammiraglia per non farla cadere nelle mani del nemico. Mykolayiv si trova a metà strada tra Kherson, caduta nei giorni scorsi, e Odessa. Dove, secondo fonti di intelligence americane confermate dalla Difesa ucraina, ci sono diverse navi in attesa dell’arrivo delle truppe di terra per lanciare l’attacco dal mare. E se Odessa dovesse cadere, insieme con Mariupol (già sotto assedio), la Russia creerebbe un corridoio terrestre tra la Crimea, Lugansk e Donetsk. Togliendo ogni sbocco sul mare all’Ucraina.