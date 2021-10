Londra, Edimburgo, Liverpool, Manchester, Cambridge, Glasgow. Le «vacanze dei morti» si avvicinano e le mete nel Regno Unito, anche solo per un weekend fuori porta, sono sempre gettonatissime. Ma a partire da domani, 1. ottobre, bisognerà prestare qualche accortezza in più prima di una prenotazione last minute. A un anno di distanza dall’attuazione della Brexit, entrano infatti in vigore le nuove regole per entrare nel Paese. Una su tutti: non basterà più la sola carta d’identità svizzera, ma servirà il passaporto. Se avete in programma un viaggio, pertanto, accertatevi di controllarne la data di validità. E seguite questa breve guida.

Bisogna richiedere un visto?

«I cittadini svizzeri continueranno a poter beneficiare dell’esenzione al visto per viaggi di breve durata nel Regno Unito (senza attività lavorativa, ndr) a partire dal 1 gennaio 2021. Tuttavia, ci saranno modifiche ad alcune normative sui viaggi tra il Regno Unito e il resto dell’Europa», si legge sul sito del DFAE (Dipartimento federale degli affari esteri).

Sarà obbligatorio il passaporto per tutti?

La risposta numero 26 alle FAQ - «Cittadini svizzeri in visita nel Regno Unito» - fornite dal DFAE recita: «Dal 1. ottobre 2021 il Regno Unito non accetterà più carte d’identità svizzere per l’ingresso nel Paese». Vale anche per i minorenni.

Sono previste eccezioni?

I cittadini svizzeri a cui è stato concesso il permesso «pre-settled» o «settled» (residenza) nell’ambito dell’«EU Settlement Scheme» hanno il diritto di utilizzare la carta d’identità svizzera per entrare nel Regno Unito almeno fino al 31 dicembre 2025. Altre eccezioni sono: il permesso per ricongiungimento familiare, il visto per lavoratori qualificati (Skilled Worker visa), il visto per Salute e assistenza (Health and Care visa), il visto Talento globale (Global Talent visa),

Chiarito il «no» alla carta d’identità, basterà una validità di sei mesi del passaporto?

Il passaporto deve essere valido per tutta la durata del soggiorno nel Regno Unito. Non è quindi richiesta una validità residua di sei mesi. I cittadini svizzeri (al pari di quelli UE o EEA) potranno visitare il Paese senza richiedere un visto fino a sei mesi.

Sarà ancora possibile utilizzare gli eGates automatici in aeroporto?

Certo, a condizione che si tratti di un passaporto biometrico (di un over 12 anni).

In questo momento, ci sono restrizioni legate alla pandemia di COVID-19?

È importante tenere presente che l’Inghilterra, la Scozia, il Galles e l’Irlanda del Nord possono avere linee guida e consigli diversi. Per entrare nel Regno Unito è necessario compilare il Passenger Location Form. Chi ha completato il ciclo vaccinale, considerato che la Svizzera non si trova nella lista arancione, può viaggiare in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord senza quarantena e senza sottoporsi a un test l’ottavo giorno dall’arrivo. Dalle 4 di lunedì 4 ottobre 2021, le regole per i viaggi internazionali nel Regno Unito passeranno dal «sistema a semaforo» rosso, arancione e verde a un’unica lista rossa di paesi e regole di viaggio semplificate per gli arrivi dal resto del mondo. Le regole per i viaggi da paesi e territori che non sono sulla lista rossa dipenderanno dallo stato di vaccinazione. I passeggeri che non sono considerati completamente vaccinati o non vaccinati devono attenersi alle seguenti regole prima di recarsi nel Regno Unito: fare un test COVID-19 prima della partenza, nei 3 giorni prima del viaggio, prenotare e pagare i test COVID-19 del 2° e 8° giorno (da effettuare dopo l’arrivo nel Regno Unito), completare il PFL. Dopo il proprio arrivo nel Regno Unito, è obbligatorio fare la quarantena a casa o nel luogo in cui si soggiorna per 10 giorni, fare un test COVID-19 il 2° giorno o prima e l’8° giorno o dopo. In Inghilterra, la quarantena può essere terminata prima se avete pagato per un test COVID-19 privato attraverso lo schema Test to Release.

©CdT.ch - Riproduzione riservata