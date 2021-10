Due distinti e imponenti sequestri di droga tra le province di Monza e Milano, sui quali ora andranno proseguite le indagini per verificare eventuali collegamenti. È questo il centro della maxi operazione dei carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano), che ha portato al sequestro di 715 kg di droga tra cocaina, hashish e marijuana rinvenuti in due capannoni ed un box, e all’arresto di due italiani incensurati, entrambi residenti in provincia di Milano.

La prima tranche di droga i militari è stata sequestrata dai militari all’interno di un capannone ad Agrate Brianza, in provincia di Monza, dove sono arrivati al termine di una serie di appostamenti, il 29 settembre scorso. Dentro ci hanno trovato 500 kg di hashish e 23 kg di marijuana, unitamente a 25.000 euro in contanti, e tutto il materiale per confezionare lo stupefacente. In manette è finito un 41 enne italiano, al quale i carabinieri hanno chiesto conto anche di un mazzo di chiavi che aveva addosso. L’uomo li ha accompagnati presso un garage a Pessano con Bornago (Milano), all’interno del quale sono stati sequestrati 1,3 kg di cocaina e un revolver 357 magnum, con tanto di munizioni, illecitamente detenuto. Il presunto spacciatore non ha però voluto rivelare il canale di approvvigionamento dello stupefacente né tanto meno dettagli sull’intestatario di box e capannone.