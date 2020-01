«Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all'aperto» e «subito o a breve alle fermate dell'autobus o durante le code per i nostri servizi non si fumerà». Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante l'incontro con i cittadini nel quartiere Isola, spiegando che questo provvedimento è inserito all'interno del Regolamento Aria-Clima, che sarà discusso prossimamente dal Consiglio comunale e che spera sia approvato entro marzo.