L’ambasciata USA in Russia ha appeso una bandiera arcobaleno simbolo dell’orgoglio LGBT (che sta per Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) sulla facciata della propria sede. Lo riferisce la stessa sede diplomatica sul proprio sito. Da oggi e fino al primo luglio in Russia si vota una riforma costituzionale che potrebbe permettere a Vladimir Putin di restare presidente fino al 2036 e che, tra le altre cose, definisce il matrimonio come «un’unione tra un uomo e una donna» di fatto inserendo nella Costituzione il divieto di matrimoni gay.