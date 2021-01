Un’ampia voragine si è aperta nel parcheggio dell’ospedale del Mare a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. Il fatto è accaduto all’alba di oggi. Ci sarebbe stata un’esplosione, ma non si registrano persone coinvolte anche se alcune autovetture sono state inghiottite nel buco largo 2 mila metri quadrati e profondo una ventina di metri. Sul posto sono presenti i carabinieri e i vigili del fuoco. La causa della voragine, stando alle prime verifiche, potrebbe essere legata a un danno ai tubi sotterranei che trasportano ossigeno, che avrebbe creato l’implosione e il cedimento strutturale. Ma non si escludono altre ipotesi. I pazienti che si trovavano nel Covid center, non lontano dall’area della voragine, sono stati trasferiti all’interno dell’ospedale per un problema di alimentazione elettrica collegato al danno.