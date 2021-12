Entra in vigore a New York l’obbligo di vaccino per il Covid nelle aziende private: i dipendenti del settore potranno lavorare se presenteranno entro oggi la prova di aver ricevuto almeno una dose. I datori di lavoro dovranno verificare lo status delle vaccinazioni dei dipendenti e chi non risulterà in regola sarà multato. Le sanzioni partono da 1000 dollari.