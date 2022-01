Settantotto statue e due piedistalli vuoti, ma uno potrebbe presto non esserlo più. C’è un nome ben preciso in mente, per adornare uno di quegli spazi ancora spogli: è quello di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, la prima donna al mondo ad aver ottenuto una laurea. Siamo a Padova, nell’ellittica Piazza di Prato della Valle, uno dei simboli più importanti della città e dell’Europa, dal momento che, con i suoi 88.260 metri quadrati, ha conquistato un posto tra le dieci piazze più grandi del Vecchio Continente. Tra i settantotto volti che circondano la piazza, attorno alla sua isola verde centrale che la contraddistingue, manca ancora però quello di una donna. Tra essi è possibile scorgere illustri personaggi del passato padovano, o figure che abbiano avuto un legame con la città, ma non santi e...