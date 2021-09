Il neo presidente dell’Assemblea Generale dell’Onu Abdulla Shahid ha richiesto la prova della vaccinazione per coloro che entrano nella sala del Palazzo di Vetro in cui si pronunciano i discorsi durante il dibattito di alto livello che prende il via martedì prossimo.

«A nome della città di New York ringraziamo il presidente Shahid per aver compiuto questo passo fondamentale», hanno affermato in una dichiarazione congiunta il sindaco della Grande Mela Bill de Blasio e la commissaria per gli affari internazionali Penny Abeywardena.